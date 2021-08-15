Обладателю "Золотого мяча" Герду Мюллеру было 75 лет.

Утром 15 августа перестало биться сердце одного из лучших бомбардиров в истории футбола, экс-форварда "Баварии" Герда Мюллера.

Об этом сообщил официальный сайт "Баварии", за которую выступал Мюллер.

Экс-нападающему было 75 лет.

"Сегодня печальный и черный день для "Баварии" и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших, а также прекрасным человеком, личностью мирового футбола. Мы разделяем глубокую скорбь с его женой Уши и его семьей. Без Герда Мюллера "Бавария" не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память о нем будут жить вечно", - сказал президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

Известно, что Мюллер страдал болезнью Альцгеймера. С 2015 года он находился в доме престарелых.

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После завершения карьеры у Мюллера были серьезные проблемы с алкоголем, а также он страдал депрессией. Он проходил реабилитационное лечение.

Герд Мюллер: карьера и достижения

По ходу карьеры Мюллер выступал за немецкие "ТСВ 1861" (1963-1964) и "Баварию" (1964-1979), а также американский "Форд-Лодердейл Страйкерс" (1979-1981).

С "Баварией" Мюллер трижды выиграл Кубок европейских чемпионов, четыре раза - чемпионат ФРГ. В его активе также победы в Кубке кубков и Кубке ФРГ. В составе "Баварии" он забил невероятные 566 голов в 607 матчах.

За сборную ФРГ Мюллер провел 62 матча, забив 68 голов. Он становился чемпионом мира-1974 и чемпионом Европы-1972 (на обоих турнирах стал лучшим бомбардиром).

Мюллер стал обладателем "Золотого мяча" в 1970 году.

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Германии (365 голов).

Ранее ему также принадлежал рекорд по голам в Бундеслиге за один сезон (40), но в этом году его побил Роберт Левандовски. Также Мюллеру принадлежали рекорды по количеству голов в Кубке европейских чемпионов/ ЛЧ (69) и на чемпионатах мира (14), которые со временем были побиты.

Автор: Антон Дударь