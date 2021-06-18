Александр Караваев и Сергей Сидорчук прокомментировали заявление Андрея Ярмоленко на пресс-конференции.

Игроки сборной Украины Александр Караваев и Сергей Сидорчук отреагировали на пресс-конференцию, на которой Андрей Ярмоленко в шутку предложил Coca Cola и Heineken связаться с ним.

Футболисты ответили на шутливый вопрос СМИ о том, "было ли у Ярмоленко пополнение карты после той пресс-конференции".

"Не знаю, наверное, уже зашло. Посмотрим, будет ли на ужине сегодня что-то новенькое", - сказал Караваев.

А Сидорчук пошутил:

"Я еще его утром не видел. Думаю, сейчас захожу, а он в ванной обливается Heineken или еще чем-то, "кока-колу" пьет".

Видео опубликовал YouTube-канал УАФ.

Напомним, после матча с Северной Македонией Ярмоленко продолжил историю со спонсорскими бутылками на Евро. Ранее Криштиану Роналду убрал со стола бутылки с "колой", а Поль Погба спрятал пиво. Ярмоленко же заявил, что поставит и "кока-колу", и Heineken перед собой, и предложил спонсорам связаться с ним.

Сборная Украины на Евро-2020: главное

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

После 2-х туров с 3 очками украинская сборная занимает в своей группе второе место.

В двух первых матчах на турнире у "желто-синих" забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они вошли в историю чемпионатов Европы.

В 3-м туре Украина 21 июня сыграет против сборной Австрии.

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Автор: Антон Дударь