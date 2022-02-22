УЕФА пока не готов отобрать у России право проводить финал ЛЧ.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на возможность переноса финала Лиги чемпионов из России из-за угрозы вторжения в Украину.

"УЕФА постоянно и очень тщательно следит за сложившейся ситуацией. Но пока нет никаких планов, чтобы изменить место проведения матча", - цитирует заявление УЕФА журналист Дэн Килпатрик.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России "нет шансов на проведение футбольных турниров". Он отметил, что поддержит решение лишить РФ права принимать финал ЛЧ.

Напомним, ранее несколько британских СМИ сообщили, что УЕФА может отобрать у России право принимать финал Лиги чемпионов из-за последних события, связанных с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", а затем подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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