Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на возможность переноса финала Лиги чемпионов из России из-за угрозы вторжения в Украину.
"УЕФА постоянно и очень тщательно следит за сложившейся ситуацией. Но пока нет никаких планов, чтобы изменить место проведения матча", - цитирует заявление УЕФА журналист Дэн Килпатрик.
В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России "нет шансов на проведение футбольных турниров". Он отметил, что поддержит решение лишить РФ права принимать финал ЛЧ.
Напомним, ранее несколько британских СМИ сообщили, что УЕФА может отобрать у России право принимать финал Лиги чемпионов из-за последних события, связанных с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.
В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", а затем подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Лига чемпионов: что нужно знать о турнире
- Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта. Полное расписание матчей здесь.
- Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.
- Финал Лиги чемпионов 2021/2022 должен состояться 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
- Действующим победителем ЛЧ является лондонский "Челси", обыгравший в финале прошлогоднего турнира "Манчестер Сити".