В организации отметили, что они находятся в контакте с УАФ и РФС.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на дебютные игры крымских клубов "Севастополь" и "Рубин" в дивизионе Б Второй лиги чемпионата России по футболу.

В организации заявили, что они находятся в контакте с Украинской ассоциацией футбола и РФС.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму "особой зоны" до дальнейшего уведомления.

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Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, в 2014 году после аннексии Крыма россияне пытались включить крымские клубы в состав РФС. Но тогда УЕФА запретил РФС включать команды с полуострова, создав в этом регионе "специальный статус".

Однако после начала полномасштабной войны россияне решили пойти против УЕФА и включили в состав РФС клубы из Крыма. На сезон 2023/2024 в состав Второй лиги ФНЛ были заявлены футбольные клубы "Севастополь" и "Рубин" из Ялты.

16 июля эти клубы сыграли первые матчи в российском чемпионате.

17 июля Украинская ассоциация футбола направила в УЕФА официальное письмо с призывом отреагировать на оккупацию крымского футбола.

Ожидалось, что УЕФА наложит дополнительные санкции на Россию, однако в организаци не спешат это делать.

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