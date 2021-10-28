Невероятный удар получился у колумбийца Дайрона Асприльи.

В четверг, 28 октября, в рамках чемпионата американской лиги МЛС встречались "Портленд Тимберс" и "Сан-Хосе". Игра проходила на стадионе "Провиденс" в Портленде. Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Второй мяч "Портленда" получился настоящим шедевром. Колумбийский вингер "Тимберс" Дайрон Асприлья забил неповторимым ударом в падении через себя из-за пределов штрафной, как в свое время забивал легендарный Златан Ибрагимович в ворота сборной Англии.

Видео гола:

Асприлье, конечно, далеко до шведского голеадора, но на уровне МЛС он прекрасно выступает - уже 10 голов в 32 матчах.

Читайте такжеВ Нидерландах футболист забил шедевральный гол "ударом скорпиона" (видео)В нынешнем сезоне чемпионата МЛС "Портленд Тимберс" сыграл 32 матча и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции с 49 баллами в активе. "Сан Хосе" с 37 набранными очками идет на 10-й строчке.

Лидируют в турнирной таблице Западной конференции МЛС "Спортинг Канзас-Сити" и "Сиэтл Саундерс", в активе которых по 58 набранных очков. Третьим идет "Колорадо Рэпидс" с 55 баллами.

Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" вылетела из Кубка Германии, с разгромным счетом проиграв "Боруссии" Менхенгладбах в рамках второго раунда турнира.

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Автор: Владимир Медяник