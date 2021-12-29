Анатолий Алексеевич Гусев умер на 68-м году жизни.

Трагедия случилась в семье ассистента главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу Олега Гусева. Во вторник, 28 декабря, стало известно, что у легендарного прошлом украинского футболиста умер отец.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", Анатолий Алексеевич скончался на 68-м году жизни, причина смерти не сообщается. Клуб выразил Олегу Гусеву и его близким соболезнования.

"Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования Олегу Анатольевичу, его родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Гусевых", - говорится в официальном заявлении клуба.

Анатолий Алексеевич Гусев – уроженец села Степановка, что в Сумской области, играл в футбол на аматорском уровне. Олег также увлекся футболом в родных местах, отец возил его на тренировки в Сумы. Там будущий футболист "Динамо" начинал играть на профессиональном уровне. В 2002 году перебрался в киевский "Арсенал", а годом позже – в "Динамо".

Читайте такжеУмер легендарный фанат киевского Динамо ПарамонОлег Гусев стал работать в тренерском штабе первой команды с приходом Мирчи Луческу. До этого специалист трудился в академии клуба.

Недавно у другого ассистента Мирчи Луческу Эмилиана Караса на 78-м году жизни умерла мама.

Олег Гусев: карьера в "Динамо"