Луческу хочет всеми силами помогать своему родному клубу.

Румынский специалист Мирча Луческу, который возглавляет киевское "Динамо", намерен помочь своему родному клубу "Динамо" Бухарест, который испытывает серьезные финансовые и кадровые трудности.

Бухарестский клуб недавно возглавил бывший игрок "Шахтера" Флавиус Стойкан, ранее работавший под руководством Луческу в донецком коллективе. Стойкан заявил, что планирует воспользоваться предложением украинского клуба об аренде большого количества футболистов.

"Лучесуку - это человек, который действительно хочет мне помочь. Он был здесь и может реально оценивать ситуацию.

Мирча дал мне список из 12 футболистов "Динамо", которых мы можем арендовать. Теперь выбор за мной, нужно изучить, кто может помочь нашей команде", - приводит слова экс-футболиста "Шахтера" Sport.

Читайте такжеНе Цыганков: болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в 2021 годуНапомним, Мирча Луческу провел в бухарестском "Динамо" большую часть игровой карьеры, а также тренировал эту команду в 1985-1990 годах. Луческу неоднократно говорил, что готов всеми силами помогать бухарестскому "Динамо".

После 21 сыгранного тура, "красно-белые" расположились на предпоследнем месте в чемпионате Румынии, имея в своем активе 12 очков.

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