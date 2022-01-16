Украинский специалист Андрей Шевченко, который 15 января был уволен с поста главного тренера "Дженоа", не возглавит национальную сборную Польши.
Пресс-атташе польской сборной Якуб Квятковский опровергнул информацию о переговорах с 45-летний украинцем.
"Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе", - приводит слова Квятковского Sport24.ru.
Читайте такжеГендиректор Дженоа назвал причину увольнения ШевченкоНапомним, сборная Польши осталась без наставника, ведь португалец Пауло Соуза недавно покинул ее ради бразильского "Фламенго". Поляки активно ищут нового коуча для своей сборной, потому что 24 марта их ждет матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).