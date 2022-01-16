По всей видимости украинский специалист не получит работу в Польше.

Украинский специалист Андрей Шевченко, который 15 января был уволен с поста главного тренера "Дженоа", не возглавит национальную сборную Польши.

Пресс-атташе польской сборной Якуб Квятковский опровергнул информацию о переговорах с 45-летний украинцем.

"Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе", - приводит слова Квятковского Sport24.ru.

Читайте такжеГендиректор Дженоа назвал причину увольнения ШевченкоНапомним, сборная Польши осталась без наставника, ведь португалец Пауло Соуза недавно покинул ее ради бразильского "Фламенго". Поляки активно ищут нового коуча для своей сборной, потому что 24 марта их ждет матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко