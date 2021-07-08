Станислав Черчесов не доработал свой контракт до конца.

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России после провального выступления команды на турнире.

Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

"Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контакта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции", - говорится в заявлении.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта", - сказал президент РФС Александр Дюков.

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Отметим, что на прошлой неделе Черчесов отвечал на вопросы СМИ на пресс-конференции и дал понять, что не собирается уходить в отставку.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Его контракт был рассчитан до конца 2022 года.

Сборная России: провал на Евро-2020

Сборная России финишировала на последнем месте в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Россияне сперва проиграли Бельгии (0:3), затем победили Финляндию (1:0), а в решающем матче были разгромлены Данией (1:4).

После вылета сборной России с Евро-2020 капитан команды Артем Дзюба сказал: "Мы обкакались".

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Автор: Антон Дударь