Лондонский "Арсенал" очень мощно начал новый сезон чемпионата Англии.

В субботу, 20 августа, состоялся поединок третьего тура английской Премьер лиги, в котором лондонский "Арсенал" играл на выезде против "Борнмута". Игра завершилась разгромной победой команды украинца Александра Зинченко.

Гости активно начали игру. Уже на пятой минуте полузащитник "канониров" Мартин Эдегор вывел свою команду вперед. Через шесть минут норвежец забил еще один гол с передачи нападающего Габриэла Жезуса.

На 54-й минуте защитник Вильям Салиба сумел укрепить преимущество "Арсенала", ассистировал ему Гранит Джака. Финальный свисток арбитра сигнализировал итоговый счет 3:0 в пользу лондонской команды.

Украинский полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко, который этим летом перебрался в стан "канониров" из "Манчестер Сити", вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл всю игру.

"Борнмут" - "Арсенал" - 0:3

Голы: Эдегор, 5, 11, Салиба, 54

"Борнмут": Трэверс, Смит, Сенеси (Энтони, 46), Келли, Мифем, Земура, Лерма, Пирсон (Кук, 46), Тавернье, Биллинг (Кристи, 65), Мур

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 75), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор (Смит-Роу, 74), Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 74)

Предупреждения: Земура, Жезус, Смит

Обзор матча:

После этого матча "Арсенал" набрал девять очков и временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. У "Борнмута" осталось три очка, с ними он временно опустился на 14-ю строчку.

Стоит отметить, что лондонский "Арсенал" впервые после ухода Арсена Венгера в 2018 году возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

С декабря 2016 года "канониры" ни разу не финишировали на первом месте после нескольких сыгранных игр. Кроме того, "Арсенал" впервые с 2004 года выиграл первые три стартовые встречи чемпионата Англии.

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