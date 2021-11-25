Зинедина Зидана хотят видеть в Париже.

Французский "Пари Сен-Жермен" работает над приглашением экс-тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижский клуб ведет переговоры с Зиданом. На днях француз пообщался со спортивным директором Леонардо и генеральным менеджером Жаном-Клодом Бланом. Встреча прошла в одном из парижских отелей.

В ПСЖ хотят, чтобы Зидан сменил на посту главного тренера команды Маурисио Почеттино, который может уйти в "Манчестер Юнайтед".

Зидан не хочет прерывать свой творческий отпуск посреди сезона, но летом будет готов возглавить команду.

Читайте также"Пошли поговорим без камер": легендарный Зидан резко ответил журналисту

В ПСЖ считают, что его методы работы идеально подойдут для звездного состава команды.

Ранее стало известно, что Зидан отказался возглавить "Манчестер Юнайтед" по двум причинам: из-за незнания английского, а также нежелания жены переезжать в Англию.

Зинедин Зидан: карьера в "Реале"

48-летний специалист возглавлял "Реал" дважды. В первый раз с 2016 по 2018 год "Зизу" трижды подряд победил в Лиге чемпионов, а также взял Ла Лигу в сезоне 2016/17.

В конце сезона 2017/18 Зидан покинул "Реал", но после неудач его наследников Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Перес и Зидан вновь договорились о сотрудничестве. Зинедин во второй раз вернулся в марте 2019 года.

Во время второй каденции француз привел команду к чемпионству в Испании в сезоне 2019/20, а также к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

В конце мая 2021 года Зидан покинул мадридский клуб.

Автор: Антон Дударь