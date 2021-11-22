Маурисио Почеттино якобы несчастлив в Париже.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед", несмотря на действующий контракт с "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Специалист готов разорвать контракт с ПСЖ, который действует до лета 2023 года, и возглавить "Манчестер Юнайтед" уже сейчас.

"МЮ" уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, перед тем, как обратился к услугам Уле-Гуннара Сульшера.

The Times подтверждает, что Почеттино заинтересован в том, чтобы вернуться в Англию. Источник отмечает, что аргентинский тренер несчастлив в Париже, где живет без семьи, которая осталась в Лондоне. Кроме того, Почеттино устал управлять раздевалкой с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе.

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Напомним, ранее "Манчестер Юнайтед" уволил с должности главного тренера Сульшера. В ближайших матчах командой будет руководить его ассистент Майкл Каррик.

Маурисио Почеттино: тренерская карьера

Почеттино возглавляет ПСЖ с января 2021 года. Он выиграл с командой Кубок Франции и Суперкубок Франции.

Ранее Почеттино тренировал "Эспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) и "Тоттенхэм" (2014-2019).

"Тоттенхэм" под руководством Почеттино занимал второе и дважды третье место в АПЛ, а также впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году, уступив там "Ливерпулю".

Он был уволен из "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года после череды неудачных результатов.

Автор: Антон Дударь