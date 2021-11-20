"Красные дьяволы" разгромно проиграли в матче 12-го тура АПЛ.

В субботу, 20 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях играл против "Уотфорда". Поединок завершился унизительным поражением "красных дьяволов".

"Уотфорд" провел прекрасный матч против именитого соперника и взял важные для себя три очка. Большой вклад в разгром "Юнайтед" сделал бывший форвард луганской "Зари" Эммануэль Бонавентуре Деннис, который и сам забил, и дважды ассистировал своим партнерам по команде.

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:1

Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педро, 90+2, Деннис, 90+4 - Ван де Беек, 50

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу (Трост-Эконг, 64), Мазина, Сиссоко, Клеверли, Луза (Жоао Педро, 77), Сарр (Эрнандес, 68), Кинг, Деннис.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Далот, 85), Матич, Бруну Фернандеш, Мактоминей (ван де Беек, 46), Санчо (Лингард, 90+1), Роналду, Рэшфорд (Марсьяль, 46).

Удаление: Магуайр (Манчестер Юнайтед), 69

Обзор матча:

Поражение в этом матче может поставить крест на карьере Уле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", слухи о возможной отставке которого ходят уже давно. "Красные дьяволы" демонстрируют крайне невзрачные результаты в текущем сезоне и это фиаско - это знак для боссов "МЮ", что время перемен настало, пора принимать меры.

"Манчестер Юнайтед": результаты в сезоне

"МЮ" за 12 сыгранных туров в рамках АПЛ сумел набрать 17 очков всего и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидера турнира - "Челси" составляет уже 12 баллов.

В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" идет на первом месте в группе F с 7 очками в активе. Столько же набранных баллов и у "Вильярреала", который идет вторым.

Следующий матч "красные дьяволы" сыграют 23 ноября против "Вильярреала" на выезде в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Автор: Владимир Медяник