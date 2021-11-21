Уле-Гуннар Сульшер отправлен в отставку.

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера после позорного поражения аутсайдеру АПЛ.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

В ближайших матчах Майкл Каррик будет тренером "красных дьяволов", но руководство клуба планирует назначить временного наставника до конца сезона.

Зинедин Зидан мог возглавить "МЮ", но принял решение не выходить с творческого отпуска. По мнению СМИ коуч "Лестера" Брендан Роджерс - главный кандидат на смену Сульшеру.

Уле-Гуннар Сульшер: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер принял команду зимой 2018 года после провального периода Жозе Моуринью.

В сезоне 2019/20 Сульшер привел "МЮ" к бронзовым медалям чемпионата Англии, а в прошлом сезоне - к серебряным. Также вместе с норвежцем "дьяволы" играли в финале Лиги Европы сезона 2020/21, где уступили "Вильярреалу".

В июле "Юнайтед" подписал с Сульшером новый контракт на 3 года. Теперь норвежец получит неустойку в размере 7,5 млн фунтов.

"Манчестер Юнайтед": результаты в сезоне

"МЮ" за 12 сыгранных туров в рамках АПЛ сумел набрать 17 очков всего и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидера турнира "Челси" составляет уже 12 баллов.

В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" идет на первом месте в группе F с 7 очками в активе. Столько же набранных баллов и у "Вильярреала", который идет вторым.

Следующий матч "дьяволы" сыграют 23 ноября против "Вильярреала" на выезде в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Автор: Артем Будрин