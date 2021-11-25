Бывший игрок "Ливерпуля" заявил, что парижский клуб никогда не выиграет Лигу чемпионов.

В среду, 24 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ в гостях проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

Легендарный экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер жестко раскритиковал главных звезд ПСЖ - Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси после этой игры и заявил, что парижский клуб никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов.

"Возьмем, к примеру, четыре команды, одна из которых, как по мне, выиграет Лигу чемпионов - "Ман Сити", "Ливерпуль", "Челси" или "Бавария", - у них нет пассажиров.

У ПСЖ три пассажира [Месси-Мбаппе-Неймар]. У них нет никаких шансов выиграть Лигу чемпионов, вообще никаких шансов.

Читайте такжеЛига чемпионов: кто уже вышел в плей-оффВ случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще сильнее. Могу понять Месси в определенной степени, ему 34 года, он должен беречь себя на определенные моменты.

Но Мбаппе 22 года, он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против топового "Ман Сити". Ходить по полю - не для меня. Я просто не могу смириться. Мне все равно, насколько они хороши, они не работают на команду. Времена перевозки пассажиров давно прошли.

Я это говорил и о Роналду, но, по крайней мере, он забивает голы. Роналду - пассажир без мяча, его голы компенсируют это. Если вы не забиваете, то вы пассажиры, и при таком уровне футбола у вас не будет шансов", - приводит цитату Каррагера издание Metro.

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Владимир Медяник