Самым результативным получился матч в Брюгге.

24 ноября состоялось еще восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

Всего в этот вечер было забито 23 гола. Почти в каждом из матчей, за исключением противостояния "Атлетико" и "Милана", болельщики увидели как минимум по два мяча, а самым результативным стал поединок между "Брюгге" и "РБ Лейпциг" - 0:5.

Что касается индивидуальных достижений, то сразу пять игрока отметились дублями: Себастьен Халлер из Аякса, Эдин Джеко из "Интера", Эмиль Форсберг и Кристофер Нкунку из "РБ Лейпциг" и Педру Гонсалвеш из "Спортинга".

Медиасервис MEGOGO представил видео всех голов дня.

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Владимир Медяник