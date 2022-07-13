"Динамо" провело два спарринга против "Лиона".

Во вторник, 12 июля, "Динамо" сыграло товарищеский поединок с 7-кратным чемпионом Франции - "Лионом". Подопечные Мирчи Луческу проиграли с разгромным счетом 0:3.

Счет в матче "Лион" открыл в начале второго тайма – Георгий Бущан отбил мяч перед собой после не слишком сложного удара головой, Кастелло Люкеба опередил оппонентов и добил мяч в сетку.

На 74-й минуте Филипп Буйе откровенно удивил Бущана дальним ударом. Через несколько минут Секу Лега довел счет до разгромного. Команда Мирчи Луческу ответить так и не смогла.

"Лион" - "Динамо" - 3:0

Голы: Лукеба, 53, Буйе, 74, Лега, 78

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

Обзор матча:

Отметим, что в этот же день несколькими часами ранее "Динамо" и "Лион" сыграли матч резервными составами. В этой игре победу праздновали футболисты украинского клуба со счетом 3:1.

"Лион" - "Динамо" - 1:3

Голы: Эль-Арух, 60 - Антюх, 29, Супряга, 57, Волошин, 86

"Динамо": Бойко (Нещерет, 64), Кравченко (Тимчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Овчаренко (Дубинчак, 64), Андриевский, Шепелев, Антюх (Волошин, 80), Гармаш, Ванат, Супряга

Обзор матча:

Поединок "Динамо" против "Лиона" состоялся в рамках благотворительного турне киевлян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!") в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.

Напомним, в этом месяце "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов. Соперником киевлян во втором раунде квалификации будет турецкий "Фенербахче".

Из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, киевское "Динамо" не может сыграть домашний матч квалификации ЛЧ на своем поле. Поэтому, руководство "бело-синих" приняло решение, что встреча состоится в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля.

Первый матч "Динамо" против "Фенербахче" запланирован на 20 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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