У погибшего бойца осталась вдова и двое детей.

На войне погиб детский футбольный тренер из Львова Дмитрий Богданович Фиалка. В феврале он вступил в ряды ВСУ и пошел защищать отечество.

Трагическое известие сообщил в соцсетях ФК "Львов".

Специалист работал с детьми 2006 г. р. в структуре ФК "Львов". В феврале этого года подопечные Дмитрия Фиалки обыграли сверстников из киевского "Динамо" и вышли в полуфинал Зимнего Кубка ДЮФЛУ, который так и не состоялся из-за российского вторжения в Украину.

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У погибшего бойца осталась вдова и двое детей.

Как писал УНИАН, бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Баланчук погиб в Донецкой области вблизи Бахмута. Баланчук служил в Вооруженных силах Украины.

Ранее украинская легкоатлетка Екатерина Табашник сообщила, что среди погибших в общежитии Харькова, куда утром 18 августа прилетели российские снаряды, была ее мама.

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