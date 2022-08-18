Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник сообщила, что среди погибших в общежитии Харькова, куда утром 18 августа прилетели русские снаряды, была ее мама.
"Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Русский мир унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу", - написала 28-летняя спортсменка в соцсетях.
Интересно, что Табашник тегнула в сторис Instagram российских спортсменов - Илью Иванюка и Марию Ласицкене.
Под завалами здания нашли награды и грамоты Табашник, информирует "Суспільне".
Рашисты утром 18 августа попали по общежитию в Слободском районе Харькова, а вечером 17 августа обстреляли общежитие в Салтовском районе.
Табашник в историях Instagram прикрепила трагическую фотографию.
Екатерина Табашник: чем она известна
- Легкоатлетка специализируется на прыжках в высоту. В 2013 году она стала чемпионкой Европы среди юниоров.
- Личный рекорд Екатерины в прыжках в высоту составляет 1.96 метров. В этом году Табашник выиграла турнир по прыжкам в высоту в Женеве.
- В июне 2022 года Екатерина заняла 4-е место на турнире в Чехии.