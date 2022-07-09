Сергей Баланчук вместе с побратимами попал под вражеский артиллерийский обстрел.

Бывший футболист Сергей Баланчук погиб в Донецкой области, защищая Украину от рашистов.

Об этом сообщает "Динамомания".

47-летний Баланчук был вблизи Бахмута, он вместе с собратьями попал под вражеский артиллерийский обстрел.

Баланчук - воспитанник киевского "Динамо". Он прошел футбольный класс школы №170 на Оболони вместе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым.

Баланчук играл за "Динамо", "Динамо-2", полтавскую "Ворсклу" и харьковский "Металлист". Также он выступал за израильский "Маккаби Хайфа". С последними он выиграл Кубок Израиля. Его футбольное амплуа - защитник. Провел две игры за молодежную сборную Украины (U-21).

После завершения карьеры Баланчук получил образование правозащитника и работал по специальности. Сергей был судьей третейского суда при Ассоциации украинских банков.

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