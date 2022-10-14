Йожеф Сабо поделился своим мнением о поражении "Динамо" в поединке против "Ренна".

В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" в номинально домашней игре проиграло "Ренну" со счетом 0:1.

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер "бело-синих" Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян в игре против французского коллектива.

"Французский "Ренн" сильнее и техничнее "Динамо". Победили 0:1 – им этого хватило. Лично для меня матч был не очень интересным. Не скажу, что были стопроцентные моменты, но французы выглядели лучше. На сегодняшний день мы имеем такую ​​игру в исполнении "Динамо".

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Я не понимаю... Куда Луческу только не всовывал Гармаша. Караваев хорошо выглядел - трудолюбивый, забивал, а он его не ставит. Любой хороший футболист, если он будет сидеть на скамейке запасных, выйдя на 10-15 минут, ничего не покажет. Не понимаю, зачем брали новичков, или на замене, или не в заявке. Хотя бы на тайм их поставить... Сколько игроков в запасе сидят, а играют одни и те же", - приводит слова Сабо сайт 1927.kiev.ua.

Бывший тренер "Динамо" также отметил проблемы команды Мирчи Луческу в атакующей линии.

"Чего не хватает в игре "Динамо"? Они работают на футбольном поле - именно работают, стараются, но не получается. В атаке вообще ничего нет. "Динамо" не может забить", - сказал Сабо.

Кроме того, Йожеф Сабо высказал свое мнение касательно возможной отставки Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо".

"Стоит ли "Динамо" сейчас менять тренера? Уже говорилось, что руководство клуба все устраивает и его не уволят. Он может только сам уйти", - отметил специалист.

Результаты "Динамо" в Лиге Европы-2022/2023

"Динамо" проиграло все четыре матча на стадии группового турнира Лиги Европы УЕФА. "Бело-синие" уступили в первом туре "Фенербахче" (1:2), во втором туре проиграли кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1) и дважды были обыграны французским "Ренном" (1:2, 0:1).

"Бело-синие" продлили свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения). Тем самым киевляне превзошли украинский антирекорд, принадлежавший "Динамо" на пару с "Зарей". Последнюю победу в родных стенах в Лиге Европы "бело-синие" одержали 19 сентября 2019 года, обыграв в группе "Мальме" со счетом 1:0.

Команда Мирчи Луческу потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, но все еще сохраняет шанс пробиться в Лигу конференций. Для этого нужно обойти в турнирной таблице кипрский клуб АЕК Ларнака.

После четырех сыгранных туров в активе "Динамо" 0 набранных очков и "бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице группы В. АЕК с 3 очками идет на третьей строчке. Лидируют в квартете турецкий "Фенербахче" и французский "Ренн", в активе которых по 10 набранных баллов.

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