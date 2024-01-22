Вместе с Александром Зинченко в команде может появиться Артем Довбик.

Руководство лондонского "Арсенала" проявляет интерес к бомбардиру испанской "Жироны" Артему Довбику, сообщает эксперт трансферного рынка Экрем Конур на своей странице в Х.

Также, по словам эксперта, в услугах Довбика заинтересован "Манчестер Юнайтед", а лондонский "Челси" уже давно и пристально следит за карьерой украинского форварда.

В "Арсенале", как известно, играет Александр Зинченко. И приход в команду Довбика позволит создать "канонирам" украинский дуэт.

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Экс-игрок "Днепр-1" Довбик перешел в испанскую "Жирону" а августе 2023-го года за 7 млн евро. Срок контракта рассчитан на 5 лет, трансфер стал самым крупным в истории испанского клуба. В сезоне 2023/24 игрок провел в команде 20 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 14 голов.

Уже в дебютном матче в Ла Лиге, 12 августа, против "Реал Сосьедада", Довбик отличился голом с передачи партнера по сборной Украины Виктора Цыганкова. А накануне он сделал хет-трик в матче с "Севильей" (5:1), где еще один гол забил Виктор Цыганков.

На данный момент "Жирона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 52 очками, опережая "Реал" (51) и "Барселону" (44).

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