Главным арбитром назначен опытный немецкий рефери.

Немецкий арбитр Феликс Брых будет судить матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

На линиях Брыху будут помогать его соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр - Карлос дель Серро Гранде из Испании. А за VAR будет отвечать немец Марко Фритц.

45-летний Брых на Евро-2020 уже судил матч с участием сборной Украины - он работал на поединке 1-го тура группового этапа против Нидерландов (2:3). В том матче он показал одну желтую карточку (Сергею Сидорчуку) и зафиксировал 16 фолов.

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До этого Брых дважды пересекался со сборной Украины. В 2008 году немец судил матч Казахстан - Украина (1:3) в квалификации ЧМ-2010. А в 2017 году он отработал на поединке Украина - Хорватия (0:2) в квалификации ЧМ-2018.

Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

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Автор: Антон Дударь