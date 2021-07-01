Немецкий арбитр Феликс Брых будет судить матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
На линиях Брыху будут помогать его соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр - Карлос дель Серро Гранде из Испании. А за VAR будет отвечать немец Марко Фритц.
45-летний Брых на Евро-2020 уже судил матч с участием сборной Украины - он работал на поединке 1-го тура группового этапа против Нидерландов (2:3). В том матче он показал одну желтую карточку (Сергею Сидорчуку) и зафиксировал 16 фолов.
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До этого Брых дважды пересекался со сборной Украины. В 2008 году немец судил матч Казахстан - Украина (1:3) в квалификации ЧМ-2010. А в 2017 году он отработал на поединке Украина - Хорватия (0:2) в квалификации ЧМ-2018.
Украина - Англия: перед матчем
- Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
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