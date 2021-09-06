Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет.

На 74-м году жизни перестало биться сердце бывшего футболиста сборной Франции и парижского ПСЖ Жана-Пьера Адамса.

Об этом сообщает Lequipe.

Жан-Пьер Адамс, выступавший на позиции центрального защитника, повесил бутсы на гвоздь в 1981 году, а через год впал в кому. Он не выходил из состояния комы 39 лет. К этому привела ошибка анестезиолога во время операции на колене.

Все эти 39 лет за Адамсом ухаживала его жена Бернадетт. Шестого сентября француз умер, так и не выйдя из коматозного состояния.

Адамс за свою карьеру защищал цвета таких клубов как ПСЖ, "Ницца", "Ним" и других французских команд. В его активе 22 поединка за сборную Франции.

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Автор: Артем Будрин