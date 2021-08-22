В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" принимал "Зарю". Гости одержали победу в результативном матче.
В середине первого тайма Егор Назарина открыл счет в матче дальним ударом, а еще до перерыва "Заря" довела счет до разгромного - забивали Александр Гладкий и Шахаб Захеди.
После перерыва "Мариуполь" отыграл один мяч, но вскоре Захеди оформил дубль. Хозяева не сдались и смогли отыграть два гола, но на большее времени не хватило.
"Заря" набрала 7 очков после пяти туров. У "Мариуполя" - 1 очко, команда располагается в подвале турнирной таблицы.
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"Мариуполь" - "Заря" - 3:4
Голы: Кулаков, 47, Свитюха, 79, Никитишин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32
"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Микицей (Удод, 46), Мампасси, Драмбаев, Клименко (Никитишин, 72), Кащук (Свитюха, 46), Шостак (Хромей, 62), Мишнев, Топалов, Кулаков (Вьюнник, 57)
"Заря": Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовский, Цвек, Имереков, Жуниньо, Назарина, Кочергин (Фримпонг, 62), Кабаев, Булеца (Лунев, 62), Гладкий (Кристиан, 62), Шахаб (Руфати, 70)
Предупреждения: Клименко, Мампасси, Шостак, Мишнев - Хомченовский, Кабаев, Цвек, Лунев, Фримпонг, Мацапура
Видеообзор матча
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