Луганский клуб одержал минимальную победу.

12-й тур УПЛ закрывал матч "Зари" и "Колоса", который состоялся в Запорожье. Хозяева поля одержали победу с минимальным преимуществом.

Три очка "Заре" принес гол, который сотворили два иранских нападающих - Шахаб Захеди ассистировал Аллахьяру Сайядманешу.

"Заря" набрала 23 очка и поднялась на четвертое место в УПЛ. "Колос" (11 очков) идет одиннадцатым.

"Заря" - "Колос" - 1:0

Гол: Сайядманеш, 38

"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Сайядманеш, Булеца, Цвек, Лунев (Фримпонг, 87), Гладкий, Шахаб (Кристиан, 73)

"Колос": Фесюн, Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Ильин (Велетень, 84), Милько, Богданов (Нуриев, 84), Чурко (Ситчинава, 73), Лысенко, Ренан (Костышин, 58)

Предупреждения: Гладкий, Хомченовский, Шахаб - Черноморец

Видео гола

УПЛ: 12-й тур

Автор: Антон Дударь