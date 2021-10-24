12-й тур УПЛ закрывал матч "Зари" и "Колоса", который состоялся в Запорожье. Хозяева поля одержали победу с минимальным преимуществом.
Три очка "Заре" принес гол, который сотворили два иранских нападающих - Шахаб Захеди ассистировал Аллахьяру Сайядманешу.
"Заря" набрала 23 очка и поднялась на четвертое место в УПЛ. "Колос" (11 очков) идет одиннадцатым.
"Заря" - "Колос" - 1:0
Гол: Сайядманеш, 38
"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Сайядманеш, Булеца, Цвек, Лунев (Фримпонг, 87), Гладкий, Шахаб (Кристиан, 73)
"Колос": Фесюн, Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Ильин (Велетень, 84), Милько, Богданов (Нуриев, 84), Чурко (Ситчинава, 73), Лысенко, Ренан (Костышин, 58)
Предупреждения: Гладкий, Хомченовский, Шахаб - Черноморец
Видео гола
УПЛ: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ прошел с 22 по 24 октября.
- В стартовом матче тура "Десна" и "Александрия" поделили очки.
- "Металлист 1925" в домашнем поединке уничтожил "Ингулец", забив 4 гола.
- "Верес" обыграл "Мариуполь" благодаря дублю Михаила Шестакова.
- "Шахтер" одолел "Ворсклу", которая была в меньшинстве большую половину игры.
- "Черноморец" и "Львов" разошлись миром, забив по голу. "Рух" и "Минай" также поделили очки.
- "Динамо" обыграло "Днепр-1" и сохранило три очка перевеса над "Шахтером".