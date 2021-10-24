Команды из нижней части турнирной таблицы поделили очки.

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Рух" принимал "Минай".

Команды забили по два гола и сыграли вничью.

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев в этом матче отличился голевой передачей. Это его первое результативное действие в составе "Миная".

"Рух" набрал 12 очков и занимает в УПЛ десятое место. "Минай", у которого 8 баллов, идет двенадцатым.

"Рух" - "Минай" - 2:2

Голы: Альваренга, 38, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Билоног, 67

"Рух": Бандура, Сыч, Стаменкович, Мартынюк, Таллес, Карасюк, Лях, Притула, Климчук, Де Розарио, Альваренга

"Минай": Кучер, Гончар, Векляк, Матич, Синегуб, Месхи, Петрусенко, Вишневский, Билоног, Кулиев, Ахмедзаде

Предупреждения: Стаменкович - Ахмедзаде

Видеообзор матча

1-й тайм

2-й тайм

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УПЛ: 12-й тур

Автор: Антон Дударь