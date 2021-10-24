В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Рух" принимал "Минай".
Команды забили по два гола и сыграли вничью.
Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев в этом матче отличился голевой передачей. Это его первое результативное действие в составе "Миная".
"Рух" набрал 12 очков и занимает в УПЛ десятое место. "Минай", у которого 8 баллов, идет двенадцатым.
"Рух" - "Минай" - 2:2
Голы: Альваренга, 38, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Билоног, 67
"Рух": Бандура, Сыч, Стаменкович, Мартынюк, Таллес, Карасюк, Лях, Притула, Климчук, Де Розарио, Альваренга
"Минай": Кучер, Гончар, Векляк, Матич, Синегуб, Месхи, Петрусенко, Вишневский, Билоног, Кулиев, Ахмедзаде
Предупреждения: Стаменкович - Ахмедзаде
Видеообзор матча
1-й тайм
2-й тайм
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