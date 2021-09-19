"Минай" шестую игру подряд не может победить.

Полтавская "Ворскла" в рамках 8-го тура чемпионата Украины принимала "Минай".

В обоих таймах подопечные Юрия Максимова забили по одному мячу и уверенно победили. Свои ворота хозяева поля сохранили неприкосновенными.

После этого матча "Ворскла" поднялась на пятую позицию в турнирной таблице - у них 15 очков. "Минай" остался на 12-м месте с шестью зачетными пунктами.

"Ворскла" - "Минай" - 2:0

Голы: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол)

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Скляр (Бондаренко, 83), Степанюк, Яворский, Тамм, Чеснаков, Пуцлин, Челядин (Якубу, 68), Кане (Пешич, 79), Рангел

"Минай": Кучер, Синегуб (Багайоко, 52), Лиховидько, Семенко, Горин (Кныш, 46), Гончар, Хахлев (Б. Коваленко, 77), Петрусенко, Кулиев, Билоног (Байдал, 69), Селезнев (Вишневский, 69)

Видео обзор первого тайма (видео дополняется)

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

Автор: Артем Будрин