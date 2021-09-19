Арбитр зафиксировал безголевую ничью.

В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Львов" принимал "Металлист 1925". Команды сыграли вничью - 0:0.

"Львов" продолжает быть единственной командой в чемпионате, которая все еще не одержала ни одной победы. У них после противостояния с харьковчанами 3 очка и последнее место в таблице.

"Металлист 1925" набрал 7 очков в восьми матчах и занимает в УПЛ 12-е место.

"Львов" - "Металлист 1925" - 0:0

"Львов": Ильющенков, Ныч (Ременяк, 85), Махмутович, Якимец, Политыло (Альваро, 52), Романчук, Шина (Семенов, 46), Довгый, Грисьо (Бусько, 66), Чирьяк, Брикнер

"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Протасов (Ременюк, 73), Фабиньо (Савин, 79), Крыськив, Батюшин, Марлисон

Видео обзор матча.

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Автор: Артем Будрин