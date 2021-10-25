УПЛ выступила против инициативы ФИФА.

Украинская Премьер-лига не поддержала идею проведения чемпионата мира по футболу каждые 2 года.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Украинская Премьер-лига приняла участие в Генеральной Ассамблеи Ассоциации Европейских Лиг, которую устроила Lega Serie A (чемпионат Италии).

На повестке дня обсудили предложение ФИФА по внесению изменений в международный календарь матчей и проведению ЧМ каждые два года. Украинская Премьер-лига присоединилась к мнению национальных футбольных лиг и решительно заявила о невозможности введения предложенных изменений. Лиги единогласно наложили вето на предложение ФИФА.

Два следующих мундиаля примут Катар (2022 год) и совместно втроем Канада, Мексика и США (2026 год).

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ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года: что известно

Впервые об идее ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года стало известно в начале сентября. Чтобы вместить турнир в календарь, в ФИФА предлагают уменьшить количество отборочных матчей, а также количество пауз на матчи сборных.

"Верю в то, что нужно больше престижных турниров, будь то чемпионат мира или что-то еще. Это волшебный турнир, и именно поэтому, возможно, его нужно проводить чаще. Супербоул проводится каждый год, "Уимблдон" или Лига чемпионов проходят каждый год, и все остаются в предвкушении и ждут с нетерпением", - заявил ранее президент ФИФА Джанни Инфантино.

Президент УЕФА Александер Чеферин сразу заявил, что это будет "смерти подобно" и что европейские сборные могут бойкотировать турнир.

Против проведения турнира выступил ряд известных личностей из мира футбола: Карло Анчелотти, Паоло Мальдини и другие.

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лиги не допустят проведения турнира каждые два года. Также против выступила французская Лига 1. Ассоциации северных стран Европы сделали совместное заявление, "решительно" выступив против данной идеи.

Автор: Артем Будрин