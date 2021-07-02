Почти все награды достались представителям "Динамо".

Украинская Премьер-лига, которая недавно утвердила календарь нового сезона, определила лучших игроков, тренера и арбитра сезона 2020-2021.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Победители номинаций были определены по итогам опросов клубов-участников УПЛ.

Лучший игрок сезона - Виталий Буяльский ("Динамо")

Лучший тренер сезона - Мирча Луческу ("Динамо")

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Лучший вратарь сезона - Георгий Бущан ("Динамо) и Анатолий Трубин ("Шахтер") - оба набрали одинаковое количество баллов

Лучший молодой футболист сезона - Илья Забарный ("Динамо")

Лучший арбитр сезона - Катерина Монзуль

УПЛ 2020-2021: итоги

Чемпионом Украины впервые с 2016 года стало "Динамо". Мирча Луческу привел команду к золотым медалям в первом же сезоне у руля киевлян.

Серебряные медали выиграл "Шахтер", а бронзовые второй раз подряд завоевала "Заря".

Лучшим бомбардиром УПЛ стал Владислав Кулач из "Ворсклы" (15 голов).

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Автор: Антон Дударь