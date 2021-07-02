Украинская Премьер-лига, которая недавно утвердила календарь нового сезона, определила лучших игроков, тренера и арбитра сезона 2020-2021.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Победители номинаций были определены по итогам опросов клубов-участников УПЛ.
Лучший игрок сезона - Виталий Буяльский ("Динамо")
Лучший тренер сезона - Мирча Луческу ("Динамо")
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Лучший вратарь сезона - Георгий Бущан ("Динамо) и Анатолий Трубин ("Шахтер") - оба набрали одинаковое количество баллов
Лучший молодой футболист сезона - Илья Забарный ("Динамо")
Лучший арбитр сезона - Катерина Монзуль
УПЛ 2020-2021: итоги
- Чемпионом Украины впервые с 2016 года стало "Динамо". Мирча Луческу привел команду к золотым медалям в первом же сезоне у руля киевлян.
- Серебряные медали выиграл "Шахтер", а бронзовые второй раз подряд завоевала "Заря".
- Лучшим бомбардиром УПЛ стал Владислав Кулач из "Ворсклы" (15 голов).
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