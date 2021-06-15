Новый чемпионат Украины стартует 25 июля.

Украинская Премьер-лига утвердила состав участников сезона 2021-2022.

Из Первой лиги в УПЛ поднялись три команды: это "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925". В то же время покинул УПЛ "Минай".

Таким образом, как сообщает официальный сайт УПЛ, в следующем чемпионате Украины выступят "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос", "Ворскла", "Десна", "Днепр-1", "Львов", "Александрия", "Рух", "Мариуполь", "Ингулец", "Олимпик", "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Все клубы получили аттестаты на сезон.

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Также был утвержден календарь первого круга сезона 2021-2022.

В 1-м туре сыграют следующие пары:

"Динамо" - "Олимпик"

"Шахтер" - "Ингулец"

"Заря" - "Александрия"

"Верес" - "Колос"

"Ворскла" - "Днепр-1"

"Десна" - "Черноморец"

"Львов" - "Мариуполь"

"Металлист-1925" - "Рух"

Дуэль "Динамо" и "Шахтера" в первом круге состоится в рамках 10-го тура (базовая дата - 2 октября).

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Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля, на следующий день после матча за Суперкубок Украины.

С нового сезона чемпионат будет расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

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Автор: Антон Дударь