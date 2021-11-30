Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока и лучшего тренера по итогам 16-го тура первенства.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Лучшим тренером 16-го тура УПЛ был признан наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич. Его команда в 16-м туре разгромила прямого конкурента за места в еврокубках - "Ворсклу".
Лучшим игроком тура назван нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, который в матче против полтавской "Ворсклы" отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.
По итогам голосования экспертов он опередил своего одноклубника Алексея Гуцуляка.
Стоит отметить, что форвард "Днепра-1" Артем Довбик становится лучшим игроком тура в УПЛ во второй раз кряду.
Украинская Премьер-лига: итоги 16-го тура
- "Динамо" и "Шахтер" одержали победы и имеют равное количество очков после 16 туров (41), но киевляне впереди за счет разницы мячей.
- В тройку лидеров вошел "Днепр-1", у которого 34 очка.
- Аутсайдерами турнира являются "Ингулец" (10 очков после 15 матчей) и "Мариуполь" (7 очков после 16 матчей).
- Гонку бомбардиров возглавляет Артем Довбик, который забил 12 мячей.