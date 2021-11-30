Награды достались представителям "Днепра-1".

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока и лучшего тренера по итогам 16-го тура первенства.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Лучшим тренером 16-го тура УПЛ был признан наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич. Его команда в 16-м туре разгромила прямого конкурента за места в еврокубках - "Ворсклу".

Лучшим игроком тура назван нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, который в матче против полтавской "Ворсклы" отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

По итогам голосования экспертов он опередил своего одноклубника Алексея Гуцуляка.

Стоит отметить, что форвард "Днепра-1" Артем Довбик становится лучшим игроком тура в УПЛ во второй раз кряду.

Украинская Премьер-лига: итоги 16-го тура

"Динамо" и "Шахтер" одержали победы и имеют равное количество очков после 16 туров (41), но киевляне впереди за счет разницы мячей.

В тройку лидеров вошел "Днепр-1", у которого 34 очка.

Аутсайдерами турнира являются "Ингулец" (10 очков после 15 матчей) и "Мариуполь" (7 очков после 16 матчей).

Гонку бомбардиров возглавляет Артем Довбик, который забил 12 мячей.

Автор: Владимир Медяник