Роберт Гегедош забил победный и единственный мяч во встрече.

В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Верес" принимал "Минай". Матч завершился победой хозяев.

В первой половине встречи зрители голов не увидели, а уже во втором тайме отличился форвард "Вереса" Роберт Гегедош. 28-летний нападающий забил своему бывшему клубу, ведь с 2018 по 2020 год Роберт выступал за "Минай".

Гости имели возможность отыграться - "Минай" заработал право пробить пенальти, но Дмитрий Билоног упустил момент.

"Верес" набрал 5 очков после четырех поединков, а у "Миная" - 4 зачетных пункта после четырех игр. К слову, "Верес" одержал первую победу в чемпионате Украины этого сезона.

"Верес" - "Минай" - 1:0

Гол: Гегедош, 59

"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Полюлях (Клец, 78), Е. Пасич (Дахновский, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасич (Тимофеенко, 85), Сергийчук (Панасенко, 77)

"Минай": Кучер, Лиховидько, Кныш (Гончар, 68), Горин, Матич (Векляк, 68), Кулиев, Кобак (Билоног, 56), Селезнев (Ахмедзаде, 56), Хахлев, Петрусенко, Багайоко (Синегуб, 68)

Нереализованный пенальти: Билоног ("Минай") не забил пенальти (вратарь)

Удаление: Дахновский, 90+3 (прямая красная карточка)

Видео победного гола.

Видео незабитого пенальти.

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Автор: Артем Будрин