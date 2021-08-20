С 20 по 23 августа пройдут матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче тура встретятся "Динамо" и "Десна", а "Шахтер" будет играть с "Черноморцем".
Расписание матчей
20 августа
19.30. "Ворскла" - "Металлист 1925"
Трансляция - "Футбол 1"
21 августа
17.00. "Верес" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Черноморец" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30 "Днепр-1" - "Рух"
Трансляция - УНИАН ТВ
22 августа
17.00. "Мариуполь" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Колос" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
21.30. "Динамо" - "Десна"
Трансляция - "2+2"
23 августа
"Львов" - "Ингулец"
Трансляция - ТК "Футбол"
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Украинская Премьер-лига: перед 5-м туром
- После четырех туров в таблице лидирует "Десна", которая набрала 12 очков. У "Динамо" - 10 очков, у "Шахтера" - 9.
- В аутсайдерах - "Мариуполь" и "Ингулец", которые набрали по 1 очку.
- Гонку бомбардиров возглавляют Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Днепр-1") и Руслан Степанюк ("Ворскла"), которые забили по 4 гола.