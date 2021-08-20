В центральном матче тура "Динамо" будет принимать "Десну".

С 20 по 23 августа пройдут матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу.

В центральном матче тура встретятся "Динамо" и "Десна", а "Шахтер" будет играть с "Черноморцем".

Расписание матчей

20 августа

19.30. "Ворскла" - "Металлист 1925"

Трансляция - "Футбол 1"

21 августа

17.00. "Верес" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Черноморец" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30 "Днепр-1" - "Рух"

Трансляция - УНИАН ТВ

22 августа

17.00. "Мариуполь" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Колос" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

21.30. "Динамо" - "Десна"

Трансляция - "2+2"

23 августа

"Львов" - "Ингулец"

Трансляция - ТК "Футбол"

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После четырех туров в таблице лидирует "Десна", которая набрала 12 очков. У "Динамо" - 10 очков, у "Шахтера" - 9.

В аутсайдерах - "Мариуполь" и "Ингулец", которые набрали по 1 очку.

Гонку бомбардиров возглавляют Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Днепр-1") и Руслан Степанюк ("Ворскла"), которые забили по 4 гола.

Автор: Антон Дударь