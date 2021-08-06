УПЛ: Металлист 1925 выиграл результативную битву новичков УПЛ (видео)

Харьковский клуб обыграл одесский "Черноморец".

В рамках 3-го тура Украинской Премьер-лиги "Металлист 1925" принимал "Черноморец". Матч получился результативным и завершился победой харьковчан. 3 очка им принес автогол. "Металлист 1925" набрал 6 очков после трех туров. У "Черноморца" - третье поражение в трех матчах. "Металлист 1925" - "Черноморец" - 3:2 Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (автогол) - Бугай, 17, 43 "Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков (Ермаков, 81), Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Задерака, 81), Габелок, Крыськив, Протасов, Фабиньо (Ременюк, 75), Батюшин (Дмитренко, 74) "Черноморец": Варакута, Путря (Скорко, 74), Кадири, Дубко, Кузык, Брагару (Мащенко, 76), Билошевский (Тлумак, 67), Михайленко, Штогрин (Авагимян, 26), Ванат, Бугай (Исаенко, 67) Видеообзор матча Украинская Премьер-лига: 3-й тур Поединки 3-го тура УПЛ пройдут с 6 по 9 августа: где и когда смотреть матчи УПЛ.

Матч этого тура "Минай" - "Колос" перенесен на более поздний срок в связи с участием клуба из Ковалевки в квалификации Лиги конференций. Автор: Антон Дударь

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