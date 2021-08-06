Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 3-го тура

В центральной встрече тура "Динамо" пожалует в гости к "Заре".

С 6 по 9 августа пройдут матчи 3-го тура Украинской Премьер-Лиги. Отметим, что поединок "Минай" - "Колос" перенесен из-за того, что клуб из Ковалевки 10 августа должен провести матч Лиги конференций в Казахстане. Расписание матчей 6 августа 19.30. "Металлист 1925" - "Черноморец" Трансляция - "Футбол 1" 7 августа 17.00. "Рух" - "Верес" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Шахтер" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Днепр-1" - "Мариуполь" Трансляция - УНИАН ТБ 8 августа 19.30. "Заря" - "Динамо" Трансляция - УНИАН ТБ 19.30. "Ворскла" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1" 9 августа 19.30. "Десна" - "Ингулец" Трансляция - "2+2" Украинская Премьер-лига: перед 3-м туром Возглавляют таблицу УПЛ сейчас "Десна" и "Шахтер" - эти команды вообще идут без потерь очков.

В лидеры гонки бомбардиров вырвался Владислав Кочергин, который уже успел оформить первый хет-трик в сезоне. Автор: Артем Будрин

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