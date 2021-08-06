Виктор Скрипник вместе с "Зарей" сыграет против "Динамо" / фото УНИАН
С 6 по 9 августа пройдут матчи 3-го тура Украинской Премьер-Лиги.
Отметим, что поединок "Минай" - "Колос" перенесен из-за того, что клуб из Ковалевки 10 августа должен провести матч Лиги конференций в Казахстане.
Расписание матчей
6 августа
19.30. "Металлист 1925" - "Черноморец"
Трансляция - "Футбол 1"
7 августа
17.00. "Рух" - "Верес"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Шахтер" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Днепр-1" - "Мариуполь"
Трансляция - УНИАН ТБ
8 августа
19.30. "Заря" - "Динамо"
Трансляция - УНИАН ТБ
19.30. "Ворскла" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
9 августа
19.30. "Десна" - "Ингулец"
Трансляция - "2+2"
Украинская Премьер-лига: перед 3-м туром
- Возглавляют таблицу УПЛ сейчас "Десна" и "Шахтер" - эти команды вообще идут без потерь очков.
- В лидеры гонки бомбардиров вырвался Владислав Кочергин, который уже успел оформить первый хет-трик в сезоне.