Виктор Скрипник вместе с "Зарей" сыграет против "Динамо" / фото УНИАН

С 6 по 9 августа пройдут матчи 3-го тура Украинской Премьер-Лиги.

Отметим, что поединок "Минай" - "Колос" перенесен из-за того, что клуб из Ковалевки 10 августа должен провести матч Лиги конференций в Казахстане.

Расписание матчей

6 августа

19.30. "Металлист 1925" - "Черноморец"

Трансляция - "Футбол 1"

7 августа

17.00. "Рух" - "Верес"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Шахтер" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Днепр-1" - "Мариуполь"

Трансляция - УНИАН ТБ

8 августа

19.30. "Заря" - "Динамо"

Трансляция - УНИАН ТБ

19.30. "Ворскла" - "Львов" 

Трансляция - "Футбол 1"

9 августа

19.30. "Десна" - "Ингулец"

Трансляция - "2+2" 

Украинская Премьер-лига: перед 3-м туром

Автор: Артем Будрин