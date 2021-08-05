Вратарь "Колоса" Евгений Волынец совершил невероятные сейвы / фото ФК Колос

Ковалевский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Домашняя для украинской команды встреча завершилась со счетом 0:0.

На 76-й минуте клуб из Караганды получил удаление, но воспользоваться численным большинством "Колос" не смог.

"Колос" - "Шахтер" Караганда - 0:0

"Колос": Волынец, Гавриш, Петров, Черноморец, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко (Ильин, 54), Диего, Костышин (Нуриев, 83), Лысенко (Сичинава, 54)

"Шахтер": Шацкий, Атанасовски, Буйволов, Граф, Мавутор, Габышев (Кибирай, 66), Митошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Шикавка (Таттибаев, 72), Омиртаев (Тошев, 66) 

Удаление: Атанасовски, 76 (вторая желтая карточка)

Видео обзор игры.

Колос - Шахтер Караганда: главное

Автор: Артем Будрин