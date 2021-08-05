Клуб из Ковалевки сыграл вничью против казахстанской команды.

Ковалевский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Домашняя для украинской команды встреча завершилась со счетом 0:0.

На 76-й минуте клуб из Караганды получил удаление, но воспользоваться численным большинством "Колос" не смог.

"Колос" - "Шахтер" Караганда - 0:0

"Колос": Волынец, Гавриш, Петров, Черноморец, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко (Ильин, 54), Диего, Костышин (Нуриев, 83), Лысенко (Сичинава, 54)

"Шахтер": Шацкий, Атанасовски, Буйволов, Граф, Мавутор, Габышев (Кибирай, 66), Митошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Шикавка (Таттибаев, 72), Омиртаев (Тошев, 66)

Удаление: Атанасовски, 76 (вторая желтая карточка)

Видео обзор игры.

Колос - Шахтер Караганда: главное

"Колос" во второй раз в истории играет в еврокубках. В прошлом сезоне команда не смогла пройти квалификацию в Лиге Европы.

Ответный матч команды проведут 10 августа в столице Казахстана - Нур-Султане.

Победитель этой пары в раунде плей-офф будет играть против победителя пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

Автор: Артем Будрин