Луганский клуб впервые выиграл в новом сезоне.

В рамках 2-го тура чемпионата Украины "Заря" в Кропивницком обыграла "Ингулец".

Уже к 7-й минуте "Заря" повела со счетом 2:0. Оба мяча забил Владислав Кочергин, причем голы разделили всего 96 секунд.

В начале второго тайма Кочергин забил третий мяч и стал автором первого хет-трика в сезоне УПЛ.

"Ингулец" попытался уйти от разгромного поражения, но на забитый гол хозяев "Заря" ответила еще двумя мячами.

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"Ингулец" - "Заря" - 1:5

Голы: Ситало, 75 - Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2

"Ингулец": Гальчук, Полегенько, Салем, Павлов (Козак, 60), Ковалев, Опанасенко, Запорожец, Коробенко, Шишка (Шарай, 60), Ситало, Гопей

"Заря": Шевченко, Фаворов (Руфати, 78), Вернидуб, Имереков (Снурницын, 87), Хомченовский, Назарина, Булеца, Громов (Фримпонг, 88), Кочергин, Шахаб (Лунев, 78), Аллахьяр (Кристиан, 78)

Предупреждения: Шишка, Ситало - Вернидуб, Хомченовский

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Украинская Премьер-Лига: 2-й тур

Автор: Антон Дударь