В рамках 2-го тура чемпионата Украины "Заря" в Кропивницком обыграла "Ингулец".
Уже к 7-й минуте "Заря" повела со счетом 2:0. Оба мяча забил Владислав Кочергин, причем голы разделили всего 96 секунд.
В начале второго тайма Кочергин забил третий мяч и стал автором первого хет-трика в сезоне УПЛ.
"Ингулец" попытался уйти от разгромного поражения, но на забитый гол хозяев "Заря" ответила еще двумя мячами.
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"Ингулец" - "Заря" - 1:5
Голы: Ситало, 75 - Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2
"Ингулец": Гальчук, Полегенько, Салем, Павлов (Козак, 60), Ковалев, Опанасенко, Запорожец, Коробенко, Шишка (Шарай, 60), Ситало, Гопей
"Заря": Шевченко, Фаворов (Руфати, 78), Вернидуб, Имереков (Снурницын, 87), Хомченовский, Назарина, Булеца, Громов (Фримпонг, 88), Кочергин, Шахаб (Лунев, 78), Аллахьяр (Кристиан, 78)
Предупреждения: Шишка, Ситало - Вернидуб, Хомченовский
Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".
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