Харьковчане одержали волевую победу, забив на последних минутах.

В рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал "Металлист 1925".

Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте, однако удержать преимущество в счете не смогли. В середине второго тайма харьковчане отыгрались, а на 90-й минуте Илья Зубков принес "Металлисту 1925" победу.

"Металлист 1925" набрал 16 очков и в таблице УПЛ занимает седьмое место. У "Мариуполя" - 4 очка и последняя позиция.

"Мариуполь" - "Металлист 1925" - 1:2

Голы: Кулаков, 3 - Марлисон, 72, Зубков, 90

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Меличенко, Мампасси (Удод, 46), Драмбаев, Чех, Кащук, Мишнев, Очеретько, Топалов (Свитюха, 60, Никитишин, 70), Кулаков

"Металлист 1925": Сидоренко, Фабиньо, Ткачук (Ермаков, 77), Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Савин, 82), Голодюк (Ременюк, 71), Крыськив (Задерака, 82), Батюшин, Марлисон (Зубков, 82)

Предупреждения: Кулаков - Голодюк, Западня, Фабиньо

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Автор: Антон Дударь