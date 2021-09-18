В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Ингулец" в Кропивницком принимал "Колос".
Гости одержали победу, забив по голу в каждом из таймов.
"Колос" прервал свою серию без побед, которая в рамках УПЛ насчитывала четыре матча, а во всех турнирах - шесть игр.
"Колос" набрал 8 очков в семи матчах и занимает в УПЛ десятое место. "Ингулец" (7 очков в восьми играх) идет на одну позицию ниже.
"Ингулец" - "Колос" - 0:2
Голы: Черноморец, 26, Чурко, 90+5
"Ингулец": Гальчук, Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко (Мельничук, 82), Полегенько, Запорожец, Коваленко (Гопей, 64), Бартулович (Коробенко, 74), Шарай (Головкин, 83), Ситало (Плохотнюк, 74)
"Колос": Фесюн, Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец, Милько, Богданов (Задоя, 67), Ильин, Чурко, Ренан (Костышин, 72), Лысенко (Ситчинава, 72)
Предупреждения: Опанасенко, Коробенко - Лысенко, Богданов, Золотов, Ром
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