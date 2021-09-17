С 17 по 19 сентября состоятся игры 8-го тура Украинской Премьер-лиги.
Расписание матчей
17 сентября
19:30. "Десна" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
18 сентября
14:00. "Ингулец" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 2"
17:00. "Мариуполь" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 2"
17:00. "Днепр-1" - "Верес"
Трансляция - УНИАН ТВ
19:30. "Динамо" - "Александрия"
Трансляция - "2+2"
19 сентября
17:00. "Ворскла" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 1"
19:30. "Заря" - "Черноморец"
Трансляция - УНИАН ТВ
19:30. "Львов" - "Металлист 1925"
Трансляция - "Футбол 1"
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УПЛ: перед 8-м туром
- После 7-го тура "Динамо" набрало 19 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (16 очков) и "Александрия" (14 очков).
- Аутсайдером турнира является "Львов" - 2 очка.
В гонке бомбардиров турнира лидируют Лассина Траоре, Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрей Кулаков, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский. Все они забили по 5 голов.