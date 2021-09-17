Колос в рамках восьмого тура приедет в гости к Ингульцу / фото ФК Колос

С 17 по 19 сентября состоятся игры 8-го тура Украинской Премьер-лиги.

Расписание матчей

17 сентября

19:30. "Десна" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

18 сентября

14:00. "Ингулец" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 2"

17:00. "Мариуполь" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 2"

17:00. "Днепр-1" - "Верес"

Трансляция - УНИАН ТВ

19:30. "Динамо" - "Александрия"

Трансляция - "2+2"

19 сентября

17:00. "Ворскла" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 1"

19:30. "Заря" - "Черноморец"

Трансляция - УНИАН ТВ

19:30. "Львов" - "Металлист 1925"

Трансляция - "Футбол 1"

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УПЛ: перед 8-м туром

  • После 7-го тура "Динамо" набрало 19 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (16 очков) и "Александрия" (14 очков).
  • Аутсайдером турнира является "Львов" - 2 очка.

  • В гонке бомбардиров турнира лидируют Лассина Траоре, Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрей Кулаков, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский. Все они забили по 5 голов.

Автор: Артем Будрин