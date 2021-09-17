Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 8-го тура

"Днепр-1" будет принимать "Верес", а "Шахтер" проведет дерби с "Мариуполем".

С 17 по 19 сентября состоятся игры 8-го тура Украинской Премьер-лиги. Расписание матчей 17 сентября 19:30. "Десна" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" 18 сентября 14:00. "Ингулец" - "Колос" Трансляция - "Футбол 2" 17:00. "Мариуполь" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 2" 17:00. "Днепр-1" - "Верес" Трансляция - УНИАН ТВ 19:30. "Динамо" - "Александрия" Трансляция - "2+2" 19 сентября 17:00. "Ворскла" - "Минай" Трансляция - "Футбол 1" 19:30. "Заря" - "Черноморец" Трансляция - УНИАН ТВ 19:30. "Львов" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 1" Читайте также Украинская Премьер-лига: результаты 7-го тура, таблица УПЛ: перед 8-м туром После 7-го тура "Динамо" набрало 19 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (16 очков) и "Александрия" (14 очков).

Аутсайдером турнира является "Львов" - 2 очка.

В гонке бомбардиров турнира лидируют Лассина Траоре, Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрей Кулаков, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский. Все они забили по 5 голов. Автор: Артем Будрин

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