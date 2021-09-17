Подопечные Александра Рябоконя продолжают идти в зоне еврокубков.

В стартовом поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги "Десна" принимала "Рух".

Игра была очень закрытой, и команды предпочитали не рисковать. За первый тайм болельщики вообще не увидели ударов в створ ворот. Во втором тайме черниговцы были немножко активнее и смогли на правах фаворита дожать соперника. Лидер "Десны" Андрей Тотовицкий забил победный гол.

После этой победы "Десна" набрала 16 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. "Рух" в своем активе имеет по-прежнему 8 зачетных пунктов и осел на 9-й позиции.

"Десна" - "Рух" - 1:0

Гол: Тотовицкий, 90

"Десна": Мысак, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цымбалюк, Картушов, Болбат (Волошин, 87), Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46)

"Рух": Панькив, Карасюк, Гагун, Федорчук, Климчук, Б. Бойчук (Лях, 83), Билый, Мысык, Борячук (Кондраков, 84), Притула (Сыч, 73), Мартынюк

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

Поединки 8-го тура УПЛ проходят с 17 по 19 сентября: где и когда смотреть матчи УПЛ.

Перед началом тура таблицу возглавляет "Динамо" (19 очков), а аутсайдером является "Львов" (2 очка).

Автор: Артем Будрин