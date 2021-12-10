"Ингулец" одержал первую победу за 10 туров чемпионата Украины.

Черниговская "Десна" пожаловала в гости к "Ингульцу" в 18-м туре чемпионата Украины по футболу.

Хозяева поля отпраздновали триумф. Для команды из Петрово это первая победа с 28 августа этого года. С тех пор у них было 7 поражений и три ничьи. На зимний перерыв "Ингулец" уйдет в хорошем настроении - у них 13 очков и они поднялись на 13-ю позицию в турнирной таблице.

"Десна" расположена на седьмом месте - у них 25 очков.

"Ингулец" - "Десна" - 2:1

Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 - Дегтярев, 56

"Ингулец": Шуст, Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко, Лупашко, Шишка, И. Коваленко (Смоляков, 83), Запорожец, Козак (Коробенко, 87), Гопей (Бартулович, 79)

"Десна": Мысак, Сафронов, Цымбалюк (Будкивский, 46), Селин, Завийский, В. Волошин, Арвеладзе (Картушов, 69), Юрченко, Болбат, Дегтярев, Безбородько (Шевцов, 75)

Удаление: Опанасенко, 85 (вторая желтая)

Видео обзор матча

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Автор: Артем Будрин