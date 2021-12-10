Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 18-го тура

После этого тура чемпионат Украины уйдет на зимний перерыв.

С 10 по 12 декабря состоятся матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Этот тур будет последним в УПЛ перед зимней паузой. В центральном матче тура встретятся "Динамо" и "Заря". Расписание матчей 10 декабря 17.00. "Мариуполь" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Ингулец" - "Десна" Трансляция - "Футбол 1" 11 декабря 14.00. "Александрия" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Верес" - "Рух" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Львов" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 2" 12 декабря 14.00. "Черноморец" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Заря" Трансляция - "2+2" 19.30. "Колос" - "Минай" Трансляция - "Футбол 1" Читайте такжеУПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам 17-го тура УПЛ: перед 18-м туром В турнирной таблице лидируют "Шахтер" и "Динамо", которые набрали по 44 очка. В тройку лидеров также входит "Заря" (37 очков).

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" (8 очков).

В гонке бомбардиров лидирует Артем Довбик из "Днепра-1", на счету которого 13 забитых мячей. Автор: Антон Дударь

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