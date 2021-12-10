Динамо сыграет против Зари / фото ФК Заря

С 10 по 12 декабря состоятся матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Этот тур будет последним в УПЛ перед зимней паузой.

В центральном матче тура встретятся "Динамо" и "Заря".

Расписание матчей

10 декабря

17.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Ингулец" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

11 декабря

14.00. "Александрия" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Верес" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Львов" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 2"

12 декабря

14.00. "Черноморец" - "Металлист 1925"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Заря"

Трансляция - "2+2"

19.30. "Колос" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 1"

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УПЛ: перед 18-м туром

  • В турнирной таблице лидируют "Шахтер" и "Динамо", которые набрали по 44 очка. В тройку лидеров также входит "Заря" (37 очков).
  • Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" (8 очков).
  • В гонке бомбардиров лидирует Артем Довбик из "Днепра-1", на счету которого 13 забитых мячей.

Автор: Антон Дударь