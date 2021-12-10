С 10 по 12 декабря состоятся матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Этот тур будет последним в УПЛ перед зимней паузой.
В центральном матче тура встретятся "Динамо" и "Заря".
Расписание матчей
10 декабря
17.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Ингулец" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
11 декабря
14.00. "Александрия" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Верес" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Львов" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 2"
12 декабря
14.00. "Черноморец" - "Металлист 1925"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Заря"
Трансляция - "2+2"
19.30. "Колос" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 1"
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УПЛ: перед 18-м туром
- В турнирной таблице лидируют "Шахтер" и "Динамо", которые набрали по 44 очка. В тройку лидеров также входит "Заря" (37 очков).
- Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" (8 очков).
- В гонке бомбардиров лидирует Артем Довбик из "Днепра-1", на счету которого 13 забитых мячей.