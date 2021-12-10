"Мариуполь" дома трижды пропустил от команды Игоря Йовичевича.

18-й тур Украинской Премьер-лиги открылся матчем, в котором главный аутсайдер "Мариуполь" принимал претендента на бронзовые медали "Днепр-1".

Гости дважды реализовали пенальти: Артем Довбик и Александр Пихаленок не промахнулись с 11-метровой отметки. Поставил точку в поединке 22-летний бразилец Билл, забивший сразу после выхода на замену. Заметим, что из-за удаления Алексея Кащука азовцы весь второй тайм были в меньшинстве.

"Днепр-1" набрал 40 очков и гарантированно уходит на зимний перерыв в чемпионате на третьей строчке. "Мариуполь" продолжает быть последним с 8 очками.

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 0:3

Голы: Довбик, 35, (с пенальти), Пихаленок, 76 (с пенальти), Билл, 78

"Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Петерман (Хромей, 69), Мишнев, Очеретько (Микитишин, 83), Кащук, Топалов (Спировский, 69), Холод (Шостак, 52)

"Днепр-1": Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 57), Сваток (Логинов, 82), Маседу, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Джурасек (Ди Франко, 75), Гуцуляк (Ярмолюк, 82), Назаренко (Билл, 75), Довбик

Удаление: Кащук, 45+1

Видео обзор матча

Украинская Премьер-лига: 18-й тур

Поединки 18-го тура УПЛ проходят с 10 по 12 декабря: где и когда смотреть матчи УПЛ.

"Динамо" и "Шахтер" имеют по 44 очка. Киевляне в этом туре примут "Зарю", а "Шахтер" пожалует в гости к "Александрии".

Автор: Артем Будрин