"Колос" сыграл вничью с днепрянами.

В воскресенье, 17 сентября, состоялся поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" противостоял "Колосу".

Игра проходила на стадионе "Днепр Арена" в Днепре и завершилась вничью со счетом 1:1.

Это был дебютный матч для известного тренера Юрия Максимова на посту главного тренера "Днепра-1". Он возглавил команду после увольнения Александра Кучера.

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После семи сыгранных туров в активе "Колоса" 9 набранных очков. Клуб из Ковалевки занимает 8-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" с 6 баллами идет на 12-й строчке, однако у днепрян на две игры меньше.

В следующем туре УПЛ "Днепр-1" сыграет против "Зари", а "Колос" встретится с "Металлистом 1925".

Днепр-1 – Колос – 1:1

Голы: Гуцуляк (68) - Салабай ( 61)

Днепр-1: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик (Мирошниченко, 70), Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Е. Пасич (Леднев, 55), Гуцуляк (Филиппов, 84)

Колос: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Диего (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4)

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