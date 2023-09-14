Юрий Максимов подписал с "Днепром-1" контракт на два года.

СК "Днепр-1", который ранее уволил с должности главного тренера Александра Кучера, определился с новым наставником.

Вице-чемпионов прошлого сезона УПЛ возглавил известный украинский специалист Юрий Максимов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

54-летний тренер подписал с "Днепром-1" контракт на два года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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В тренерский штаб Юрия Максимова вошли: помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников.

Предыдущим клубом новоиспеченного наставника "Днепра-1" был "Звягель", выступающий во Второй лиге Украины. Максимов договорился о досрочном расторжении контракта со "Звягелем" ради работы в "Днепре-1".

Отметим, что в нынешнем сезоне дела у "Днепра-1" идут плохо. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав всего 5 очков за четыре сыгранных матча.

Кроме того, "Днепр-1" последовательно вылетел из квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Украинский клуб стал первой командой в истории еврокубков, которому покорилось подобное "достижение".

Юрий Максимов известен своей работой с такими клубами как "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург" и "Ворскла". Вместе с полтавским клубом 54-летний специалист доходил до финала Кубка Украины.

Добавим, что дебютировать в роли главного тренера "Днепра-1" Максимов сможет 17 сентября в рамках 7-го тура УПЛ против "Колоса".

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