"Днепр-1" поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В среду, 25 октября, состоялся перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Днепр-1".

Игра проходила на стадионе "Ворскла" в Полтаве и завершилась победой гостей.

Счет в матче был открыт на пятой минуте - отличился нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов. На 40-й минуте встречи Руслан Степанюк счет сравнял, забив после передачи Ильи Крупского. Однако спустя всего две минуты Алексей Гуцуляк забил второй мяч в ворота полтавчан и вывел днепрян вперед.

На старте второго тайма подопечные Юрия Максимова забили третий мяч - Алексей Гуцуляк оформил дубль, реализовав пас Александра Пихаленка.

В компенсированное время Руслан Степанюк реализовал пенальти и установил финальный счет на табло - 2:3 в пользу "Днепра-1".

"Ворскла" - "Днепр-1" - 2:3

Голы: Крупский 40, Степанюк 90 (пен) - Филиппов 5, Гуцуляк 42, 53

"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр (Юрченко 78), Корниенко (Бацула 62), Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Нестеренко (Родригес 83), Кане, Сантана

"Днепр-1": Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Адамюк, Леднев, Горбунов (Рубчинський 59), Бабенко (Мирошниченко 82), Пихаленок (Горин 75), Гуцуляк (Танчик 82), Филиппов (Пурита 74)

Предупреждения: Сантана 10, Пердута 24, Скляр 66 - Горбунов 32, Горин 89

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Днепру-1" подняться на 4-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды Юрия Максимова 21 набранное очко. "Ворскла" с 13 баллами занимает 9-ю строчку.

В следующем туре чемпионата Украины "Днепр-1" сыграет против "Кривбасса", а "Ворскла" встретится с "Металлистом 1925".

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