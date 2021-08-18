Киевское "Динамо" в рамках 4-го тура чемпионата Украины проводило матч против "Ингульца". Встреча завершилась вничью.
Счет в матче был открыт на 72-й минуте - Михаил Шишка срезал мяч в собственные ворота. Но уже спустя пять минут Илья Коваленко сравнял счет.
После четырех туров "Динамо" набрало 10 очков и занимает второе место в таблице УПЛ. У "Ингульца" - 1 очко и последняя строчка.
"Ингулец" - "Динамо" - 1:1
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Голы: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (в свои ворота)
"Ингулец": Шуст, Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко, Запорожец, Шишка, Бартулович (Коваленко, 69), Шарай (Головкин, 85), Ситало (Гопей, 68), Козак (Асмелаш, 69)
"Динамо": Бущан, Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80), Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63), Гармаш (Вербич, 63)
Предупреждения: Шарай, Бартулович, Головкин — Сидорчук, Шапаренко
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